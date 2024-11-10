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Yamil Asad
Статистика
Yamil Asad - статистика
Завершил карьеру
#27 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
26
4
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
0 : 0
10.11.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Сити
3 : 1
03.11.2024
Цинциннати
1' - 57'
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
29.10.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
51'
89'
США. МЛС, 49 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
20.10.2024
Цинциннати
1' - 82'
45'
66'
США. МЛС, 47 тур
Цинциннати
1 : 3
06.10.2024
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 2
03.10.2024
Цинциннати
46' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Цинциннати
1 : 2
29.09.2024
Лос-Анджелес
74' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Нэшвилл
2 : 2
22.09.2024
Цинциннати
1' - 55'
США. МЛС, 42 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
19.09.2024
Цинциннати
68' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Цинциннати
0 : 0
15.09.2024
Коламбус
84' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
21.07.2024
Цинциннати
85' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
0 : 1
18.07.2024
Чикаго Файр
1' - 61'
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
1 : 2
14.07.2024
Шарлотт
1' - 74'
45'
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
6 : 1
07.07.2024
Интер Майами
1' - 75'
45'
США. МЛС, 30 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
04.07.2024
Цинциннати
60' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
0 : 1
30.06.2024
Цинциннати
1' - 55'
США. МЛС, 27 тур
Цинциннати
1 : 2
23.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 75'
65'
США. МЛС, 26 тур
Цинциннати
4 : 3
20.06.2024
Филадельфия Юнион
74' - 90'
90'
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
2 : 4
16.06.2024
Цинциннати
75' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
0 : 2
30.05.2024
Нэшвилл
55' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 4
26.05.2024
Цинциннати
88' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
3 : 1
19.05.2024
Сент-Луис
67' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
1 : 0
16.05.2024
Атланта Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Орландо Сити
0 : 1
05.05.2024
Цинциннати
87' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
2 : 1
28.04.2024
Колорадо
87' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
21.04.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Цинциннати
1 : 2
07.04.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
85' - 90'
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