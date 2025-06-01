Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Diogo Sousa - статистика

Завершил карьеру
#1 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бодрум
31
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Бодрум
0 : 4
01.06.2025
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
1 : 1
25.05.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Бодрум
1 : 1
18.05.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бодрум
1 : 2
26.04.2025
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Галатасарай
2 : 0
18.04.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
0 : 1
06.04.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
0 : 2
16.03.2025
Бодрум
1' - 90'
80'
Турция. Суперлига, 27 тур
Бодрум
1 : 0
07.03.2025
Касымпаша
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.03.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Бодрум
1 : 0
21.02.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
15.02.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Бодрум
0 : 0
10.02.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коньяспор
3 : 1
31.01.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Бодрум
0 : 1
26.01.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Газиантеп
0 : 0
18.01.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
2 : 1
11.01.2025
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бодрум
1 : 1
05.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.12.2024
Бодрум
1' - 90'
52'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Самсунспор
4 : 0
30.11.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Бодрум
0 : 1
23.11.2024
Галатасарай
30' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
3 : 2
09.11.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Бодрум
0 : 0
03.11.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
2 : 0
27.10.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Бодрум
0 : 1
21.10.2024
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
0 : 0
05.10.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
1' - 90'
69'
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
4 : 1
19.08.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бодрум
0 : 1
12.08.2024
Газиантеп
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
6
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+