Муса Аль-Тамари - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Муса
|Фамилия
|Аль-Тамари
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амман
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Муса
|Фамилия
|Аль-Тамари
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амман
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|17
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|9'
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.11.2022
|1' -80'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|05.11.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.09.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|04.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|74' 19'
|27.08.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Остенде (Остенде)
|18'
|21.08.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|75' 43'
|14.08.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|07.08.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.07.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|23.07.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|90'