Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Франция. Лига 1 2026/2027 Чемпионат мира 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Франция. Кубок 2025/2026 Франция. Лига 1 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Франция. Кубок 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Франция. Лига 1 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига Европы 2019/2020