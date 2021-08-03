Ади Налич - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Ади
|Фамилия
|Налич
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Ади
|Фамилия
|Налич
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2021
|89' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Мальме (Мальме)
|23.11.2021
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|02.11.2021
|74' -90'
|Мальме (Мальме)
|0:1
|Челси (Лондон)
|20.10.2021
|58' -90'
|Челси (Лондон)
|4:0
|Мальме (Мальме)
|29.09.2021
|88' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:0
|Мальме (Мальме)
|14.09.2021
|59' -90'
|Мальме (Мальме)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|24.08.2021
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Мальме (Мальме)
|18.08.2021
|88' -89'
|Мальме (Мальме)
|2:0
|Лудогорец (Разград)
|10.08.2021
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:2
|Мальме (Мальме)
|03.08.2021
|74' -89'
|Мальме (Мальме)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|27.07.2021
|72' -89'
|ХИК (Хельсинки)
|2:2
|Мальме (Мальме)
|82'
|21.07.2021
|1' -69'
|Мальме (Мальме)
|2:1
|ХИК (Хельсинки)
|13.07.2021
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|1:1
|Мальме (Мальме)
|07.07.2021
|67' -89'
|Мальме (Мальме)
|1:0
|Рига (Рига)