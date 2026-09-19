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Румыния. Лига I
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ЧФР Клуж
Ади Налич
Статистика
€ 400 тыс
Ади Налич - статистика
ЧФР Клуж
1 декабря 1997 (28)
#7 | Полузащитник
190 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
19.09.2026
Ботошани
64' - 90'
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 1
12.09.2026
ЧФР Клуж
1' - 90'
10'
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Румыния. Лига I 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Зриньски
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Зриньски
2 : 2
30.07.2026
Валюр
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Валюр
1 : 0
23.07.2026
Зриньски
1' - 56'
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