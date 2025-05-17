Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рауль Силва - статистика

Завершил карьеру
4 ноября 1989 (36)
#34 | Защитник
187 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
9
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
78' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
89' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
90' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
2 : 2
08.03.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 2
25.01.2025
Риу Аве
77' - 90'
84'
Португалия. Примейра, 18 тур
Морейренcе
0 : 0
19.01.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 0
05.01.2025
Фаренсе
46' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
2 : 2
29.12.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
1' - 60'
50'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 1
09.11.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
1 : 2
02.11.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
2 : 0
27.10.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
1 : 0
06.10.2024
Эшторил
1' - 90'
90'
77'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
1' - 84'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
1' - 83'
82'
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
0 : 5
23.08.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 0
17.08.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
1 : 2
11.08.2024
Морейренcе
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
6
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+