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Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Лассина Траоре
Статистика
€ 7 млн
Лассина Траоре - статистика
Шахтер
21 января 2001 (25)
#2 | Нападающий
183 см
Буркина-Фасо
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
1' - 73'
63'
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Карпаты
1 : 2
05.09.2026
Шахтер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Украина. Премьер-лига 2026/2027
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Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 1
10.09.2026
Шахтер
66' - 90'
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