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Javier Pérez Mateo
Статистика
Javier Pérez Mateo - статистика
Завершил карьеру
#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
19
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Уэска
3 : 2
01.06.2025
Эльденсе
1' - 72'
Испания. Сегунда, 41 тур
Кадис
4 : 0
25.05.2025
Уэска
58' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Уэска
2 : 1
17.05.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
3 : 2
11.05.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Уэска
1 : 2
03.05.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Сарагоса
1 : 1
27.04.2025
Уэска
1' - 46'
Испания. Сегунда, 36 тур
Уэска
1 : 3
19.04.2025
Расинг
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Уэска
1 : 0
14.04.2025
Малага
1' - 90'
90'
86'
Испания. Сегунда, 34 тур
Бургос
2 : 1
06.04.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Уэска
3 : 2
30.03.2025
Спортинг
1' - 72'
Испания. Сегунда, 32 тур
Эйбар
2 : 1
23.03.2025
Уэска
1' - 52'
Испания. Сегунда, 31 тур
Уэска
1 : 2
16.03.2025
Леванте
1' - 82'
69'
Испания. Сегунда, 30 тур
Тенерифе
2 : 0
09.03.2025
Уэска
54' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Уэска
3 : 1
01.03.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Депортиво
0 : 0
23.02.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Эльденсе
2 : 1
20.11.2024
Уэска
1' - 57'
Испания. Сегунда, 15 тур
Картахена
1 : 0
17.11.2024
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Уэска
1 : 1
09.11.2024
Сарагоса
1' - 90'
64'
Испания. Сегунда, 12 тур
Уэска
2 : 2
27.10.2024
Альмерия
1' - 85'
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
2 : 1
24.10.2024
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
20.10.2024
Уэска
74' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
1' - 57'
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
46' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
1' - 46'
33'
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
1' - 85'
Испания. Сегунда, 2 тур
Уэска
2 : 1
23.08.2024
Депортиво
1' - 90'
63'
Испания. Сегунда, 1 тур
Эльче
0 : 1
18.08.2024
Уэска
1' - 81'
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