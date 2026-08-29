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Хорватия. Футбольная лига
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Динамо Загреб
Роберт Мудражия
Статистика
€ 900 тыс
Роберт Мудражия - статистика
Динамо Загреб
5 мая 1997 (29), Загреб
#20 | Полузащитник
177 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Истра 1961
2 : 2
29.08.2026
Динамо Загреб
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Хорватия. Футбольная лига 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Хорватия. Футбольная лига 2025/2026
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Лига Европы 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
82' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
68' - 90'
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