Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2026/2027 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Швейцария. Суперлига 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Швейцария. Суперлига 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Швейцария. Суперлига 2022/2023 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Швейцария. Суперлига 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021