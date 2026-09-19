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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Юсуф Сари
Статистика
€ 4 млн
Юсуф Сари - статистика
Истанбул Башакшехир
20 ноября 1998 (27)
#7 | Полузащитник
168 см
Турция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
46' - 90'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Турция. Суперлига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Интер
2 : 0
30.07.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 77'
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
22.07.2026
Интер
1' - 90'
54'
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