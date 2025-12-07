Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Caique França - статистика

Спорт Ресифи
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спорт Ресифи
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Спорт Ресифи
1 : 5
16.11.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Спорт Ресифи
2 : 4
08.11.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
3 : 0
02.11.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
26.10.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Интернасьонал
2 : 0
20.10.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
09.10.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
1 : 1
06.10.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
02.10.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
21.09.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
1 : 1
14.09.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Спорт Ресифи
2 : 3
01.09.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
3 : 0
26.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
17.08.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
02.08.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
27.07.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
2 : 2
24.07.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
20.07.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Жувентуде
2 : 0
15.07.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 0
01.06.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
25.05.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
11.05.2025
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
2 : 1
04.05.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
2 : 1
19.04.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
24'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
17.04.2025
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
3 : 1
13.04.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
07.04.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.03.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
4
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+