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Игорь Дворяшин
Статистика
Игорь Дворяшин - статистика
Завершил карьеру
11 сентября 2000 (26)
#68 | Защитник
185 см | 73 кг
Россия
Статистика
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