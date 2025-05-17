Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Деклан Галлахер - статистика

Завершил карьеру
13 февраля 1991 (35)
#31 | Защитник
196 см | 86 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Данди Юнайтед
33
1
2
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
1' - 90'
56'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
3 : 1
14.05.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
10.05.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хиберниан
3 : 1
03.05.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди Юнайтед
0 : 5
26.04.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
12.04.2025
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хартс
0 : 1
06.04.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Данди Юнайтед
2 : 4
16.03.2025
Данди
1' - 81'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Абердин
2 : 2
02.03.2025
Данди Юнайтед
1' - 26'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
26.02.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
22.02.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Селтик
3 : 0
15.02.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Килмарнок
1 : 0
01.02.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
26.01.2025
Рейнджерс
1' - 90'
73'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Сент-Миррен
0 : 1
11.01.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
88'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 0
08.01.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
05.01.2025
Хартс
1' - 72'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
26.12.2024
Данди Юнайтед
1' - 87'
51'
87'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
22.12.2024
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Мазервелл
4 : 3
14.12.2024
Данди Юнайтед
1' - 75'
48'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.12.2024
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
30.11.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Рейнджерс
1 : 1
23.11.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хиберниан
1 : 1
03.11.2024
Данди Юнайтед
1' - 46'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
1 : 2
30.10.2024
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
1 : 0
26.10.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
19.10.2024
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
0 : 1
05.10.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Килмарнок
3 : 3
28.09.2024
Данди Юнайтед
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
15.09.2024
Рейнджерс
1' - 90'
33'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хартс
0 : 1
01.09.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
24.08.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
04.08.2024
Данди
1' - 90'
84'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
4
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
1
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
3
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+