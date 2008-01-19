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    Дэнни Миллс - статистика

    Имя Дэнни
    Фамилия Миллс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 мая 1977 (45 лет)
    Рост 184
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.01.2008 1' -90' Портсмут (Портсмут) 3:1 Дерби Каунти (Дерби)
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