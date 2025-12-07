Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Aylon - статистика

Сеара
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеара
21
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
0 : 1
09.11.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
81' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сеара
2 : 0
02.11.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
1 : 0
30.10.2025
Сеара
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
25.10.2025
Сеара
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
0 : 2
20.10.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
3 : 0
06.10.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
03.10.2025
Сеара
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сеара
1 : 1
21.09.2025
Баия
1' - 63'
59'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
2 : 2
15.09.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 0
16.08.2025
Брагантино
1' - 66'
14'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Палмейрас
2 : 1
10.08.2025
Сеара
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сеара
1 : 1
04.08.2025
Фламенго
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 2
27.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
66' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.07.2025
Сеара
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
0 : 1
17.07.2025
Коринтианс
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
1' - 75'
41'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Брагантино
2 : 2
01.04.2025
Сеара
63' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
1
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
6
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+