Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Glib Bukhal - статистика

Улытау
#25 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
3 : 0
29.08.2026
Жетысу
1' - 28'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Улытау
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
0 : 3
13.09.2026
Алтай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
3 : 0
29.08.2026
Жетысу
1' - 28'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Каспий
1 : 1
08.08.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
0 : 2
02.08.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Улытау
1 : 2
25.07.2026
Иртыш
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Иртыш
1 : 1
27.05.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
22.05.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Улытау
1 : 0
16.05.2026
Каспий
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
1 : 1
10.05.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Улытау
1 : 0
03.05.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
2 : 0
26.04.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Улытау
2 : 1
19.04.2026
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Улытау
1 : 1
05.04.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
2 : 1
21.03.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Улытау
1 : 0
16.03.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Атырау
0 : 0
08.03.2026
Улытау
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
6
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+