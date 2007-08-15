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    Мартин Крэйни - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Мартин
    Фамилия Крэйни
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2007 1' -90' Портсмут (Портсмут) 3:1 Болтон (Болтон)
    15.08.2007 1' -90' Портсмут (Портсмут) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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