Мартин Крэйни - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Крэйни
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Крэйни
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2007
|1' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|15.08.2007
|1' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)