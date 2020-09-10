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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Фенербахче
Tarik Ãetin
Статистика
Tarik Ãetin - статистика
Фенербахче
#13 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
0 : 2
30.08.2026
Фенербахче
Был в запасе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
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Турция. Суперлига 2021/2022
Турция. Суперлига 2020/2021
Турция. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
0 : 2
30.08.2026
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
4 : 2
22.08.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
15.08.2026
Фенербахче
1' - 90'
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