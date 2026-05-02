Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

NenÃª - статистика

АВС
#18 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
20
4/-1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
АВС
1 : 1
26.04.2026
Спортинг
84' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
2 : 2
17.04.2026
АВС
90' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
82' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
85' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
АВС
0 : 1
15.03.2026
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Алверка
0 : 0
07.03.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
АВС
0 : 0
28.02.2026
Эштрела
73' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
21.02.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
АВС
3 : 0
15.02.2026
Эшторил
77' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
3 : 1
09.02.2026
АВС
70' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
66' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
68' - 90'
75, 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
72' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
70' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
2 : 0
29.12.2025
АВС
82' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
6 : 0
13.12.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
1' - 66'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
71' - 90'
87'
84'
84'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
85' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 0
25.10.2025
АВС
84' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
АВС
1 : 3
04.10.2025
Алверка
84' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
АВС
0 : 3
20.09.2025
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
АВС
0 : 1
30.08.2025
Фамаликан
75' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 2
24.08.2025
АВС
88' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
58' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
1
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+