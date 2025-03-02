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Douglas Bergqvist
Статистика
Douglas Bergqvist - статистика
Завершил карьеру
#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карвина
7
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Карвина
2 : 0
02.03.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Карвина
1 : 1
01.02.2025
Теплице
53' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
0 : 0
05.10.2024
Градец-Кралове
1' - 79'
59'
79'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 0
28.08.2024
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Карвина
1 : 2
21.07.2024
Слован
1' - 23'
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