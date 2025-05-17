Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Aksel Aktas - статистика

Завершил карьеру
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Адана Демирспор
12
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Был в запасе
51'
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
84' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
3 : 1
27.04.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Адана Демирспор
0 : 1
19.04.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
6 : 0
14.04.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
82'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
0 : 2
04.04.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Самсунспор
3 : 2
09.03.2025
Адана Демирспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 26 тур
Адана Демирспор
0 : 0
01.03.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
3 : 2
23.02.2025
Адана Демирспор
45' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2025
Антальяспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
3 : 0
09.02.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Адана Демирспор
3 : 5
02.02.2025
Касымпаша
61' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
3 : 2
26.01.2025
Адана Демирспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 20 тур
Адана Демирспор
0 : 4
19.01.2025
Фенербахче
80' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
1 : 0
12.01.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Адана Демирспор
0 : 1
04.01.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 1
16.12.2024
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
3 : 1
07.12.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 1
30.11.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Трабзонспор
5 : 0
25.11.2024
Адана Демирспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
2 : 4
25.10.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Адана Демирспор
1 : 3
06.10.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
90' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Адана Демирспор
1 : 2
17.08.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
1 : 0
10.08.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+