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    Гийом Риппер - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Гийом
    Фамилия Риппер
    Команда Лозанна-Спорт
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валансьен 4 0 0 0 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2008 1' -90' Валансьен (Валансьен) 1:2 Ланс (Ланс)
    28.08.2007 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:3 Валансьен (Валансьен)
    15.08.2007 1' -90' Валансьен (Валансьен) 2:1 Марсель (Марсель)
    11.08.2007 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:1 Валансьен (Валансьен)
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