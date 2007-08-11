Гийом Риппер - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Риппер
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Риппер
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валансьен
|4
|0
|0
|0
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2008
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|1:2
|Ланс (Ланс)
|28.08.2007
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:3
|Валансьен (Валансьен)
|15.08.2007
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|11.08.2007
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:1
|Валансьен (Валансьен)