|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|9
|2
|0
|0
|0
|Атромитос
|8
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Атромитос (Перистери)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Атромитос (Перистери)
|02.04.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Атромитос (Перистери)
|19.03.2022
|66' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|06.03.2022
|82' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|03.03.2022
|1' -65'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|Волос (Волос)
|26'
|28.02.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:2
|Атромитос (Перистери)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|16.02.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|13.02.2022
|71' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|10.02.2022
|1' -69'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|29.01.2022
|46' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|22.01.2022
|82' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:4
|Панетоликос (Агринио)
|15.01.2022
|83' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|12.01.2022
|65' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:3
|ОФИ (Ираклион)
|08.01.2022
|90' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|90'
|04.01.2022
|1' -58'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|ОФИ (Ираклион)
|16.12.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Арис (Салоники)
|04.12.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)
|28.11.2021
|90' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2021
|78' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|24.10.2021
|75' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|03.10.2021
|78' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|90'