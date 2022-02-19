Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Adil Nabi - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Adil Nabi
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 9 2 0 0 0
    Атромитос 8 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 46' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Атромитос (Перистери)
    30.04.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 Атромитос (Перистери)
    09.04.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:3 Атромитос (Перистери)
    02.04.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Атромитос (Перистери)
    19.03.2022 66' -90' Атромитос (Перистери) 1:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    06.03.2022 82' -90' Атромитос (Перистери) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    03.03.2022 1' -65' Атромитос (Перистери) 2:1 Волос (Волос)
    26'
    28.02.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:2 Атромитос (Перистери)
    23.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Атромитос (Перистери)
    19.02.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:0 Астерас (Триполис)
    16.02.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    13.02.2022 71' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Атромитос (Перистери)
    10.02.2022 1' -69' Атромитос (Перистери) 3:1 ПАС Ламия (Ламия)
    29.01.2022 46' -90' Ионикос (Никея) 2:1 Атромитос (Перистери)
    22.01.2022 82' -90' ОФИ (Ираклион) 2:4 Панетоликос (Агринио)
    15.01.2022 83' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    12.01.2022 65' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:3 ОФИ (Ираклион)
    08.01.2022 90' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАС (Яннина)
    90'
    04.01.2022 1' -58' Астерас (Триполис) 1:0 ОФИ (Ираклион)
    16.12.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:1 Арис (Салоники)
    04.12.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:3 Олимпиакос (Пирей)
    28.11.2021 90' -90' ОФИ (Ираклион) 2:1 Ионикос (Никея)
    20.11.2021 Был в запасе Волос (Волос) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    06.11.2021 78' -90' ОФИ (Ираклион) 2:0 Атромитос (Перистери)
    31.10.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2021 75' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    17.10.2021 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    03.10.2021 78' -90' ОФИ (Ираклион) 1:3 ПАОК (Салоники)
    90'
    • Читайте нас: 
    11