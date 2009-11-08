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    Патрис Люзи - статистика

    Вратарь
    Имя Патрис
    Фамилия Люзи
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 июля 1980 (42 года)
    Рост 190
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.12.2009 1' -90' Сошо (Монбельяр) 2:0 Ренн (Ренн)
    08.11.2009 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 3:2 Ренн (Ренн)
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