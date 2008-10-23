Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лорис Арно - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Лорис
    Фамилия Арно
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2008 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 ПСЖ (Париж)
    • Читайте нас: 
    11