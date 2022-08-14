|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сан-Хосе
|26
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|1' -78'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|02.10.2022
|1' -63'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:3
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|18.09.2022
|67' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:1
|Даллас (Даллас)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|11.09.2022
|1' -82'
|Цинциннати (Цинциннати)
|6:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|05.09.2022
|1' -81'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|28.08.2022
|1' -81'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|1:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|21.08.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30'
|14.08.2022
|1' -55'
|Даллас (Даллас)
|4:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|07.08.2022
|1' -82'
|Остин (Остин)
|3:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|04.08.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:1
|Интер (Майами)
|31.07.2022
|1' -65'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24.07.2022
|1' -61'
|Портленд (Портленд)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|18.07.2022
|1' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:2
|Хьюстон (Хьюстон)
|14.07.2022
|78' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|04.07.2022
|74' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|12.06.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|0:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|29.05.2022
|1' -73'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:1
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|19.05.2022
|75' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:2
|Портленд (Портленд)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|3:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|08.05.2022
|76' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:0
|Колорадо (Денвер)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|3:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|4:3
|Сиэтл (Сиэтл)
|16.04.2022
|68' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|10.04.2022
|64' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|4:3
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|77'
|03.04.2022
|62' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Остин (Остин)
|20.03.2022
|69' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|13.03.2022
|86' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|06.03.2022
|79' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:3
|Коламбус (Коламбус)
|27.02.2022
|65' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|1:3
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)