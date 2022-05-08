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    Marlon Hairston - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Marlon Hairston
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коламбус 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 1:0 Интер (Майами)
    28.08.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    22.08.2022 87' -90' Коламбус (Коламбус) 2:2 Атланта Юнайтед (Атланта)
    14.08.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    07.08.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 3:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    04.08.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    31.07.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    24.07.2022 1' -76' Коламбус (Коламбус) 0:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    19.06.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 1:1 Шарлотт (Шарлотт)
    08.05.2022 1' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    01.05.2022 17' -90' Коламбус (Коламбус) 3:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    24.04.2022 Был в запасе Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    17.04.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 0:2 Орландо Сити (Орландо)
    10.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Коламбус (Коламбус)
    03.04.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 0:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    20.03.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    12.03.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 2:1 Торонто (Торонто)
    06.03.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 3:3 Коламбус (Коламбус)
    26.02.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 4:0 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
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