|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:0
|Интер (Майами)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|22.08.2022
|87' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:2
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|3:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:2
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|24.07.2022
|1' -76'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|08.05.2022
|1' -90'
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|01.05.2022
|17' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|3:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Орландо Сити (Орландо)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Коламбус (Коламбус)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Торонто (Торонто)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|3:3
|Коламбус (Коламбус)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|4:0
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)