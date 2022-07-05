Исмаил Иббрахимли - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Исмаил
|Фамилия
|Иббрахимли
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1998 (25 лет)
|Имя
|Исмаил
|Фамилия
|Иббрахимли
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1998 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Гент
|
2:0
(5:3)п
|Карабах
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Карабах
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Ференцварош (Будапешт)
|19.07.2022
|71' -90'
|Карабах (Агдам)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)
|12.07.2022
|83' -90'
|Карабах (Агдам)
|5:1
|Лех (Познань)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|1:0
|Карабах (Агдам)