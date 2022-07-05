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    Исмаил Иббрахимли - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Исмаил
    Фамилия Иббрахимли
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 февраля 1998 (25 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Гент 2:0
    (5:3)п         		Карабах Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:1 Карабах (Агдам)
    03.08.2022 Был в запасе Карабах (Агдам) 1:1 Ференцварош (Будапешт)
    19.07.2022 71' -90' Карабах (Агдам) 3:2 Цюрих (Цюрих)
    12.07.2022 83' -90' Карабах (Агдам) 5:1 Лех (Познань)
    05.07.2022 Был в запасе Лех (Познань) 1:0 Карабах (Агдам)
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