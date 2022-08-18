Георгий Цитаишвили - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Цитаишвили
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Цитаишвили
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|9
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|74' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|13.10.2022
|1' -57'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|60' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|08.09.2022
|78' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|25.08.2022
|59' -90'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|60'
|18.08.2022
|67' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|04.08.2022
|61' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|28.07.2022
|61' -90'
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|67' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)