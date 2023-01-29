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    Родриго - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Родриго
    Фамилия Силва
    Команда Реал
    Состав Основной
    Родной город Озаско
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 2001 (22 года)
    Рост 171
    Вес 62
    Стоимость:
    € 80,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 44' Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    02.03.2023 67' - 90' Реал 0:1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    21.02.2023 1' - 81' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    55'
    18.02.2023 1' - 88' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    15.02.2023 1' - 90' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    11.02.2023 62' - 90' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    08.02.2023 1' - 90' Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    90'
    05.02.2023 1' - 90' Мальорка 1:0 Реал Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 21 4 5 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -44' Бетис (Севилья) 0:0 Реал (Мадрид)
    18.02.2023 1' -88' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    15.02.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
    05.02.2023 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Реал (Мадрид)
    02.02.2023 60' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    29.01.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    22.01.2023 83' -90' Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    90'
    07.01.2023 68' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Реал (Мадрид)
    30.12.2022 60' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    10.11.2022 1' -82' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    07.11.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    70'
    30.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    22.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    19.10.2022 1' -90' Эльче (Эльче) 0:3 Реал (Мадрид)
    75' 89'
    16.10.2022 85' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Барселона (Барселона)
    90'
    08.10.2022 1' -89' Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    02.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 1' -86' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    18'
    11.09.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 4:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    89' 73'
    03.09.2022 1' -80' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    65'
    28.08.2022 58' -90' Эспаньол (Барселона) 1:3 Реал (Мадрид)
    88'
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