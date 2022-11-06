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    Мариус Врусаи - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Мариус
    Фамилия Врусаи
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июля 1998 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Олимпиакос 6:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 88' - 90' Олимпиакос 0:0 Панатинаикос Греция. Суперлига, 24 тур
    89'
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК 0:0 Олимпиакос Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 10 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 6:0 Левадиакос (Левадия)
    25.02.2023 88' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 Панатинаикос (Афины)
    89'
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    29.01.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    22.01.2023 84' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    15.01.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    21.12.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    13.11.2022 82' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    09.11.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    47'
    06.11.2022 76' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    90'
    30.10.2022 75' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    17.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    09.10.2022 38' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 1' -62' Олимпиакос (Пирей) 2:0 Атромитос (Перистери)
    29.08.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
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