Мариус Врусаи - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Врусаи
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 1998 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Врусаи
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|88' - 90'
|Олимпиакос
|0:0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|89'
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|25.02.2023
|88' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|89'
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.01.2023
|84' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|21.12.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|82' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|47'
|06.11.2022
|76' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|90'
|30.10.2022
|75' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|38' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|1' -62'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)