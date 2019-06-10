Борис Копитович - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Копитович
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Копитович
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2019
|1' -90'
|Чехия
|3:0
|Черногория
|49'