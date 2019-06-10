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    Борис Копитович - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Борис
    Фамилия Копитович
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2019 1' -90' Чехия 3:0 Черногория
    49'
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