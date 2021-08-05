Айбол Абикен - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Айбол
|Фамилия
|Абикен
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Айбол
|Фамилия
|Абикен
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|2
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -92'
|Алашкерт (Мартуни)
|3:2
|Кайрат (Алматы)
|45' 92' 92'
|05.08.2021
|1' -89'
|Кайрат (Алматы)
|0:0
|Алашкерт (Мартуни)