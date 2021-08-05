Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Айбол Абикен - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Айбол
    Фамилия Абикен
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Родной город Алматы
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июня 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 2 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -92' Алашкерт (Мартуни) 3:2 Кайрат (Алматы)
    45' 92' 92'
    05.08.2021 1' -89' Кайрат (Алматы) 0:0 Алашкерт (Мартуни)
    • Читайте нас: 
    11