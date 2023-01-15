Мараш Кумбула - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Мараш
|Фамилия
|Кумбула
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Мараш
|Фамилия
|Кумбула
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома
|0:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|1' - 68'
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Эмполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|28.02.2023
|1' -68'
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Верона (Верона)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|55'
|08.01.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|31.10.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|09.10.2022
|89' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Рома (Рим)
|30.08.2022
|1' -28'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|27.08.2022
|78' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:1
|Рома (Рим)