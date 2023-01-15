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    Мараш Кумбула - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Мараш
    Фамилия Кумбула
    Команда Рома
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 февраля 2000 (23 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Рома 0:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 1' - 68' Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    04.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Эмполи Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Ювентус (Турин)
    28.02.2023 1' -68' Кремонезе (Кремона) 2:1 Рома (Рим)
    19.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Верона (Верона)
    11.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    29.01.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    22.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    55'
    08.01.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    04.01.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    09.11.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    06.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Лацио (Рим)
    31.10.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    23.10.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    09.10.2022 89' -90' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    01.10.2022 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Рома (Рим)
    30.08.2022 1' -28' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    27.08.2022 78' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    22.08.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    14.08.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:1 Рома (Рим)
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