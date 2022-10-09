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    Маурице Малоне - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Маурице
    Фамилия Малоне
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 августа 2000 (22 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Хартберг 2:1 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Вольфсберг 1:2 Рапид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 1' - 82' Аустрия К 0:3 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 18 тур
    25' 30'
    11.02.2023 1' - 90' Вольфсберг 1:2 Тироль Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 14 5 4 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Хартберг (Хартберг) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    26.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рапид (Вена)
    18.02.2023 1' -82' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    25' 30'
    11.02.2023 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Тироль (Ваттенс)
    13.11.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    05.11.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    75'
    30.10.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    85'
    23.10.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:3 Альтах (Альтах)
    89'
    16.10.2022 1' -58' Штурм (Грац) 3:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    09.10.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Рид (Рид)
    01.10.2022 1' -86' Аустрия Л (Лустенау) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    63'
    17.09.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:1 Хартберг (Хартберг)
    42' 90'
    10.09.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    14' 65'
    04.09.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:4 Аустрия К (Клагенфурт)
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