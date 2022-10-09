Маурице Малоне - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Маурице
|Фамилия
|Малоне
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 2000 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Маурице
|Фамилия
|Малоне
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 августа 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Хартберг
|2:1
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|1' - 82'
|Аустрия К
|0:3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|25' 30'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вольфсберг
|1:2
|Тироль
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|14
|5
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|26.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|18.02.2023
|1' -82'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|25' 30'
|11.02.2023
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|75'
|30.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|85'
|23.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|89'
|16.10.2022
|1' -58'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|01.10.2022
|1' -86'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|63'
|17.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|42' 90'
|10.09.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|14' 65'
|04.09.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)