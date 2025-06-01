Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Лига конференций 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Португалия. Примейра 2021/2022 Лига Европы 2019/2020