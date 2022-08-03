Лукас Кунья - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Кунья
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1997 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Кунья
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 января 1997 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жил Висенте
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|18.08.2022
|78' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Жил Висенте (Барселуш)
|11.08.2022
|1' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|1' -90'
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)