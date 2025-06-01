Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лукас Кунья
Статистика
Лукас Кунья - статистика
Завершил карьеру
23 января 1997 (29)
#3 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2024
Копа Судамерикана 2024
Кубок Либертадорес 2024
Бразилия. Серия А 2023
Лига конференций 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спорт Ресифи
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 0
01.06.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
25.05.2025
Интернасьонал
1' - 79'
35'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
11.05.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Флуминенсе
2 : 1
04.05.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
2 : 1
19.04.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
3 : 1
13.04.2025
Спорт Ресифи
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
07.04.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.03.2025
Спорт Ресифи
90' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+