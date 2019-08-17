Серхио Бермехо - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Бермехо
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Бермехо
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|16.07.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:3
|Леванте (Валенсия)
|11.07.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Сельта (Виго)
|27.06.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|30.10.2019
|86' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Сельта (Виго)
|27.10.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.08.2019
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Сельта (Виго)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:3
|Реал (Мадрид)