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    Серхио Бермехо - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Серхио
    Фамилия Бермехо
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 августа 1997 (25 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:0 Сельта (Виго)
    16.07.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:3 Леванте (Валенсия)
    11.07.2020 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Сельта (Виго)
    27.06.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:2 Барселона (Барселона)
    30.10.2019 86' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Сельта (Виго)
    27.10.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.08.2019 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Сельта (Виго)
    17.08.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 1:3 Реал (Мадрид)
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