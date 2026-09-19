Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Серхио Бермехо - статистика

Жил Висенте
17 августа 1997 (29), Мадрид
#17 | Полузащитник
170 см
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
16.05.2026
Жил Висенте
82' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
1 : 3
11.05.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
0 : 0
03.05.2026
Жил Висенте
79' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 1
27.04.2026
Каза Пиа
87' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
2 : 2
08.03.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.03.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
3 : 1
22.02.2026
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Жил Висенте
2 : 1
14.02.2026
Брага
90' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Жил Висенте
5 : 0
01.02.2026
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Порту
3 : 0
26.01.2026
Жил Висенте
87' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
2 : 1
17.01.2026
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
02.01.2026
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
2 : 2
28.12.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
2 : 2
20.12.2025
Риу Аве
75' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
78' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
08.12.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
89' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 0
03.11.2025
Санта-Клара
72' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 4
24.10.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
2 : 0
04.10.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
2 : 1
26.09.2025
Жил Висенте
79' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
2 : 0
21.09.2025
Эшторил
79' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 1
14.09.2025
Жил Висенте
70' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
2 : 0
29.08.2025
Морейренcе
1' - 46'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
0 : 0
24.08.2025
Жил Висенте
1' - 61'
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
0 : 2
18.08.2025
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Насьональ
0 : 2
09.08.2025
Жил Висенте
1' - 82'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+