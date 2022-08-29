Уссейну Ба - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Уссейну
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Уссейну
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Олимпиакос
|0:0
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|63'
|13.02.2023
|57' - 90'
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|25.02.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Панатинаикос (Афины)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|63'
|13.02.2023
|57' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|30.10.2022
|1' -11'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|17.10.2022
|1' -84'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|18.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|81'
|03.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|29.08.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|79' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)