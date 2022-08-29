Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уссейну Ба - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Уссейну
    Фамилия Ба
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Олимпиакос 6:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 1' - 90' Олимпиакос 0:0 Панатинаикос Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    63'
    13.02.2023 57' - 90' Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11