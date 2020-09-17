Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Акмаль Бахтияров - статистика

Елимай
2 июня 1998 (28)
#17 | Нападающий
169 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 84'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 59'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 61'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Елимай
19
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
1' - 84'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
2 : 1
12.09.2026
Жетысу
1' - 59'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
4 : 0
06.09.2026
Елимай
1' - 61'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Елимай
0 : 2
31.08.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Каспий
2 : 2
16.08.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Елимай
3 : 1
09.08.2026
Иртыш
1' - 89'
80'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
0 : 0
02.08.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Елимай
1 : 1
26.07.2026
Кайсар
1' - 84'
45'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
2 : 3
28.05.2026
Елимай
63' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
2 : 1
23.05.2026
Женис
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Иртыш
2 : 2
16.05.2026
Елимай
34' - 90'
52'
53'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
0 : 1
09.05.2026
Каспий
59' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Улытау
1 : 0
03.05.2026
Елимай
66' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайрат
2 : 2
26.04.2026
Елимай
62' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
2 : 2
18.04.2026
Астана
68' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Жетысу
0 : 1
11.04.2026
Елимай
1' - 65'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
04.04.2026
Тобол
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
1 : 4
21.03.2026
Елимай
46' - 90'
54'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
1 : 1
07.03.2026
Елимай
67' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+