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    Конрад Михаляк - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Конрад
    Фамилия Михаляк
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 46' -90' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 1' -78' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    28.07.2022 Был в запасе Коньяспор (Конья) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    21.07.2022 1' -69' БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
    58'
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