Конрад Михаляк - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Конрад
|Фамилия
|Михаляк
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Конрад
|Фамилия
|Михаляк
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|46' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|1' -78'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.07.2022
|1' -69'
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)
|58'