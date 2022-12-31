Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Такефуса Кубо - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Такефуса
    Фамилия Кубо
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 2001 (21 год)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 73' Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 83' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    5'
    13.02.2023 1' - 90' Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    23'
    05.02.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 21 4 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Кадис (Кадис)
    25.02.2023 1' -73' Валенсия (Валенсия) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.02.2023 1' -83' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Сельта (Виго)
    5'
    13.02.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    23'
    05.02.2023 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.01.2023 1' -90' Реал (Мадрид) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    68'
    21.01.2023 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    14.01.2023 1' -76' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    37' 38'
    08.01.2023 1' -72' Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.12.2022 1' -81' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    09.11.2022 10' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.11.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    22.10.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -75' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    16.10.2022 1' -75' Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.10.2022 1' -87' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    02.10.2022 1' -89' Жирона (Жирона) 3:5 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    85' 8'
    18.09.2022 1' -81' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    17'
    11.09.2022 1' -46' Хетафе (Хетафе) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    03.09.2022 71' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    27.08.2022 1' -78' Эльче (Эльче) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.08.2022 1' -69' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:4 Барселона (Барселона)
    14.08.2022 1' -79' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    24'
    • Читайте нас: 
    11