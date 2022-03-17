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    Оралхан Омиртаев - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Оралхан
    Фамилия Омиртаев
    Команда Акжайык
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июля 1998 (24 года)
    Рост 187
    Вес 77
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акжайык 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 67' -90' Акжайык (Уральск) 1:3 Тобол (Костанай)
    29.10.2022 69' -90' Каспий (Актау) 0:0 Акжайык (Уральск)
    17.03.2022 46' -90' Ордабасы (Шымкент) 2:0 Акжайык (Уральск)
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