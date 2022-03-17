Оралхан Омиртаев - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Оралхан
|Фамилия
|Омиртаев
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Оралхан
|Фамилия
|Омиртаев
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акжайык
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|67' -90'
|Акжайык (Уральск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|29.10.2022
|69' -90'
|Каспий (Актау)
|0:0
|Акжайык (Уральск)
|17.03.2022
|46' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|2:0
|Акжайык (Уральск)