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    Юрий Перцух - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Фамилия Перцух
    Команда Астана
    Состав Основной
    Родной город Алматы
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Астана 2:1 Шахтер Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Астана (Астана) 2:1 Шахтер (Караганда)
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