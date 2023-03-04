Юрий Перцух - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Перцух
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Перцух
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Шахтер (Караганда)