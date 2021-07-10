Владислав Микушин - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Микушин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Микушин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Родной город
|Томск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:2
|Волгарь (Астрахань)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|31.07.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Алания (Владикавказ)
|24.07.2021
|1' -89'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|45'
|17.07.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:2
|Кубань (Краснодар)
|10.07.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Енисей (Красноярск)