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Владислав Микушин - статистика

Завершил карьеру
18 апреля 2001 (25), Томск
#41 | Защитник
187 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ленинградец
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
1 : 3
08.06.2025
Волга
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Кубань
0 : 1
01.06.2025
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
2 : 2
28.05.2025
Ленинградец
1' - 90'
49'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Ленинградец
1 : 4
24.05.2025
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Велес
1 : 1
18.05.2025
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Ленинградец
1 : 1
11.05.2025
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Ленинградец
1 : 0
27.04.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волга
3 : 0
23.04.2025
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
4 : 0
19.04.2025
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Ленинградец
1 : 1
13.04.2025
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Машук-КМВ
0 : 0
06.04.2025
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Ленинградец
0 : 1
30.03.2025
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Волгарь
1 : 0
23.03.2025
Ленинградец
90' - 90'
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