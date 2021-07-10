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    Владислав Микушин - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Владислав
    Фамилия Микушин
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Родной город Томск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 апреля 2001 (21 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:2 Волгарь (Астрахань)
    14.08.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    08.08.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:1 Енисей (Красноярск)
    31.07.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:3 Алания (Владикавказ)
    24.07.2021 1' -89' Спартак-2 (Москва) 2:1 Енисей (Красноярск)
    45'
    17.07.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 2:2 Кубань (Краснодар)
    10.07.2021 Был в запасе Велес (Москва) 1:0 Енисей (Красноярск)
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