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    Энрико Бриньола - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Энрико
    Фамилия Бриньола
    Команда Беневенто
    Состав Основной
    Родной город Казерта
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 3 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2019 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.05.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Рома (Рим)
    90'
    12.05.2019 Был в запасе Торино (Турин) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    29.04.2019 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    20.04.2019 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.04.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Парма (Парма)
    07.04.2019 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    04.04.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:0 Кьево (Верона)
    24.02.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 СПАЛ (Феррара)
    17.02.2019 1' -46' Эмполи (Эмполи) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    26.12.2018 1' -63' Рома (Рим) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2018 70' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    90' 90'
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