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Энрико Бриньола
Статистика
Энрико Бриньола - статистика
Завершил карьеру
8 июля 1999 (27), Казерта
#17 | Нападающий
180 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катанцаро
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 24 тур
Катанцаро
4 : 2
01.02.2025
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Брешиа
2 : 3
26.01.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Катанцаро
0 : 0
19.01.2025
Пиза
1' - 56'
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.01.2025
Катанцаро
1' - 56'
50'
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
1 : 0
29.12.2024
Салернитана
58' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Козенца
1 : 1
26.12.2024
Катанцаро
85' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Катанцаро
0 : 1
21.12.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Сампдория
3 : 3
30.11.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
2 : 2
23.11.2024
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Реджана 1919
2 : 2
10.11.2024
Катанцаро
55' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
0 : 0
03.11.2024
Фрозиноне
46' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
0 : 0
30.10.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
3 : 0
27.10.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Бари
1 : 1
18.10.2024
Катанцаро
Был в запасе
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