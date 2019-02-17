Энрико Бриньола - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Энрико
|Фамилия
|Бриньола
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Казерта
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,70
млн
|Имя
|Энрико
|Фамилия
|Бриньола
|Команда
|Беневенто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Казерта
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2019
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.05.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Рома (Рим)
|90'
|12.05.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.04.2019
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.04.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.04.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Парма (Парма)
|07.04.2019
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.04.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:0
|Кьево (Верона)
|24.02.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|СПАЛ (Феррара)
|17.02.2019
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.12.2018
|1' -63'
|Рома (Рим)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.12.2018
|70' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|90' 90'