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Ла Лига 2026/2027
Команды
Райо Вальекано
Адрия Педроса
Статистика
€ 2,80 млн
Адрия Педроса - статистика
Райо Вальекано
13 мая 1998 (28), Барселона
#17 | Защитник
176 см | 69 кг
Испания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
1' - 86'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
1' - 75'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
32' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
5
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
1' - 86'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
1' - 75'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
32' - 90'
90'
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