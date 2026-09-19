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€ 2,80 млн

Адрия Педроса - статистика

Райо Вальекано
13 мая 1998 (28), Барселона
#17 | Защитник
176 см | 69 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
1' - 86'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
1' - 75'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
32' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
5
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 1
15.09.2026
Эспаньол
1' - 90'
26'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
1' - 86'
Испания. Примера, 4 тур
Райо Вальекано
3 : 2
05.09.2026
Расинг
1' - 75'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
32' - 90'
90'
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