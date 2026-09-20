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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Академика де Визеу
Валери Фернандес
Статистика
€ 700 тыс
Валери Фернандес - статистика
Академика де Визеу
23 ноября 1999 (26)
#17 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
0 : 2
20.09.2026
Академика де Визеу
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Академика де Визеу
2 : 1
12.09.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
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Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сарагоса
0 : 1
04.12.2025
Бургос
62' - 120'
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