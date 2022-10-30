Хави Санчес - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хетафе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Хави
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хетафе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|79'
|18.02.2023
|1' - 46'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|5'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|0:0
|Осасуна
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Реал Сосьедад
|0:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 20 тур
|27'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|20
|1
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|79'
|18.02.2023
|1' -46'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|5'
|12.02.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|27'
|29.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|45'
|21.01.2023
|1' -69'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.01.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|30.12.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|81'
|05.11.2022
|1' -67'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|40' 45'
|30.10.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|22.10.2022
|1' -67'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|6'
|19.10.2022
|1' -72'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|09.10.2022
|1' -81'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|01.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|16.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|09.09.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|90'
|28.08.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|78'
|19.08.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)