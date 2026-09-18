Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Жонатан Гради
Статистика
€ 2,50 млн
Жонатан Гради - статистика
Ланс
24 ноября 1992 (33)
#24 | Защитник
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
46' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
1' - 55'
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
46' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
1' - 55'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
2
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
2
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
4
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+