Грэйди Диангана - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Грэйди
|Фамилия
|Диангана
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Грэйди
|Фамилия
|Диангана
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 50'
|Вест Бромвич
|2:0
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|20.02.2023
|46' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|63' - 90'
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|10.02.2023
|1' - 55'
|Бирмингем Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|03.02.2023
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|1:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|15'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|66' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)