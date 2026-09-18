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Ла Лига 2026/2027
Команды
Эльче
Грэйди Диангана
Статистика
€ 2 млн
Грэйди Диангана - статистика
Эльче
19 апреля 1998 (28)
#19 | Полузащитник
180 см
ДР Конго | Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2024/2025
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Эльче
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бетис
2 : 1
14.01.2026
Эльче
69' - 90'
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